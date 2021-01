The Division 2 krijgt volgende week een update op de PlayStation 5 en Xbox Series X, waardoor de game er nog beter uit gaat zien en ook nog soepeler zal draaien.

Ubisoft’s Johan Lindholm laat op Twitter weten dat update 12.1 van de militaire shooter op 2 februari zal verschijnen. Een deel van deze update zorgt er dus voor dat de game op next-gen consoles in 4K en 60fps draait.

Er is verder geen verdere informatie, maar we kunnen er gerust van uitgaan dat eigenaren van PlayStation 5 en Xbox Series X hiervan zullen profiteren. Er is over niks gezegd over de verbeteringen die degenen met een Xbox Series S zullen zien.

Titelupdate 12.1 brengt ook het eerder aangekondigde Resident Evil crossover-evenement, waarbij spelers goodies kunnen oppikken, waaronder outfits en wapenskins met als thema Capcom’s langlopende horrorserie. Dit loopt tot 15 februari. Ten slotte zorgt deze update ervoor dat Ubisoft Massive de kosten van Optimization Stations opnieuw in evenwicht brengt.

Ubisoft Massive is overigens niet bezig met een vervolg op the Division. Onlangs werd bekendgemaakt dat de ontwikkelaar in samenwerking met Lucasfilm Games aan een open wereld Star Wars-game werkt.