The Dark Pictures Anthology: House of Ashes verschijnt op 22 oktober

House of Ashes, de gloednieuwe game in The Dark Pictures Anthology, verschijnt op 22 oktober 2021 op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Beleef momenten van spanning en terreur alleen in de modus voor één speler, met je vrienden via een online gedeeld verhaal voor twee spelers of met maximaal vijf spelers in de bankvriendelijke filmavondmodus.

Irak, 2003. In de schaduw van het Zagros-gebergte komt een militaire eenheid onder vuur te liggen van Iraakse troepen. Het resulterende vuurgevecht veroorzaakt een aardbeving waarbij beide kanten in de ruïnes van een begraven Sumerische tempel vallen. Nu alle communicatie is verbroken, zitten onze protagonisten gevangen in een angstaanjagende onderwereld, waarin ze moeten navigeren om te ontsnappen, zich niet bewust dat iets ouds en kwaads is ontwaakt in de schaduw en een nieuwe prooi heeft gevonden om op te jagen.

De overlevenden worden geconfronteerd met gruwelijke ontdekkingen en onmogelijke beslissingen terwijl ze proberen te ontsnappen aan de angstaanjagende dreiging die ze hebben ontwaakt. Zullen ze prioriteit geven aan hun eigen overleving, of hun angsten en persoonlijke rivaliteit opzij zetten om samen als één te vechten tegen deze monsters uit de onderwereld?