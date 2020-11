The Dark Pictures Anthology: House of Ashes aangekondigd voor 2021

Bandai Namco heeft de volgende iteratie van the Dark Pictures Anthology aangekondigd. Deze heet House of Ashes en zal volgend jaar verschijnen.

Afgelopen vrijdag verscheen Little Hope al en deze bevatte, net als Man of Medan, een teaser naar de volgende game uit de reeks. House of Ashes vindt zich ergens ondergronds in de woestijn plaats in een tunnelsysteem met creepy uitziende standbeelden.

Het is nog niet bekend op welke platforms de game verschijnt, maar we kunnen er wel vanuit gaan dat deze sowieso naar de pc, Xbox en PlayStation-consoles zal komen.