The Cruel King and the Great Hero verschijnt volgend jaar

The Cruel King and the Great Hero zal volgend jaar uitkomen in het Westen.

Dat nieuws heeft NIS America bekend gemaakt middels een trailer. De game is sinds 24 juni overigens al uit in Japan.

In het prachtige handgetekende avontuur volgt de speler het verhaal van het meisje Yuu en haar draak The Dragon King. Terwijl Yuu ervan droomt om op een dag een held te worden, haalt het duistere verleden van haar draak hen langzaam in.

The Cruel King and the Great Hero verschijnt volgende jaar voor Nintendo Switch en Playstation 4. De trailer bekijk je hieronder.