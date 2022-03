The Crew 2 Season 5 Episode 1: American Legends nu gratis beschikbaar

Episode 1 van The Crew 2 Season 5: American Legends is nu gratis beschikbaar op alle platformen. Ook wordt The Crew 2 deze zomer bijgewerkt om op 60 fps te draaien op PlayStation 5 en Xbox Series X.

Na te hebben rondgetrokken door Amerika en missies voor verschillende bedrijven te hebben voltooid, gaan spelers in Season 5 Episode 1: American Legends de archieven binnen. In deze archieven liggen souvenirs, dagboeken en voorwerpen van personages uit het verleden opgeslagen. Al deze voorwerpen dienen als aanwijzingen die spelers naar verbazingwekkende schatten leiden, deze schatten liggen begraven over de hele VS. Spelers kiezen het verhaal dat ze willen ontdekken, reizen door het land op zoek naar verdere aanwijzingen en breiden zo hun voertuigencollectie uit met een aantal van Amerika’s meest iconische exemplaren. Elke week worden er twee nieuwe verhalen toegevoegd, gratis beschikbaar voor alle spelers. De eerste auto die via deze verhalen ge├»ntroduceerd is aan de game is de prachtige Porsche 550 Spyder.

American Legends komt met een gloednieuwe Motorpass. Deze bevat meer dan 50 nieuwe, exclusieve beloningen, zowel gratis als premium, waaronder voertuigen zoals de Chevrolet Corvette C7 ZR1 2019 (Hypercar), de Dodge Challenger SRT Demon Awakening Editie (Street Race), de Ford Mustang Fastback Stunt Editie (Street Race) evenals outfits en currency packs (Crew Credits en Bucks). Daarnaast is het seizoen aangevuld met vele nieuwe Live Summits, de welbekende PvP-toernooien.

Tenslotte is ondersteuning voor The Crew 2 met een jaar verlengd. Na Season 5 begint Year 5 met drie nieuwe seizoenen aan content, inclusief nieuwe functies, gameplay-tweaks en technische updates.