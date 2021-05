The Crew 2 Season 2 Episode 2: The Game nu gratis beschikbaar

The Game, de tweede episode van seizoen 2 van The Crew 2, is nu gratis beschikbaar voor spelers op alle platformen. De update introduceert een nieuwe versie van de gamemodus Stunt, een gloednieuwe Motorpass, nieuwe voertuigen en meer.





Na zich te hebben aangesloten bij een team van geheime agenten in The Agency, nemen spelers deel aan de meest krankzinnige competitie ooit geproduceerd door Motorflix. The Game laat spelers experimenteren met een nieuwe versie van Stunt, de gamemodus waarin spelers binnen de tijd een bepaalde plek moeten bereiken terwijl ze zoveel mogelijk stunts uitvoeren om hun score te maximaliseren.

Tevens introduceert The Game een gloednieuwe Motorpass. Via deze pas krijgen spelers de kans om iedere episode, aan de hand van dagelijkse en seizoensgebonden missies, beloningen vrij te spelen. De Motorpass bevat zowel gratis als premium beloningen, waaronder exclusieve voertuigen zoals de Chevrolet Grand Sport Armored Edition en de Shelby GT500 Americar Edition.

Naast de Motorpass gaat The Game verder met het introduceren van maandelijkse gratis voertuigen, waaronder de Koeningsegg Gemera en de Yamaha YZR-M1. Gedurende de tweede episode worden meerdere voertuigen toegevoegd samen met nieuwe cosmetics.