The Crew 2 krijgt upgrade voor PlayStation 5 en Xbox Series X

Ubisoft blijft The Crew 2 nog een jaar voorzien van content en updates. Zo voorziet Ivory Tower de game later dit jaar voor een upgrade voor de PlayStation 5 en Xbox Series X.

De upgrade voor de nieuwe consoles zorgt ervoor dat de open wereld racegame in 60fps en in een hogere resolutie is te spelen. Deze upgrade wordt in juli verwacht. Ook zal er in het komende jaar nieuwe gratis en premium content naar de arcaderacer komen.

Ook werkt het team aan updates voor de Skybox, dynamische weereffecten, en handling van wagens.