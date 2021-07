The Bonfire: Forsaken Lands komt naar Switch

The Bonfire: Forsaken Lands komt volgend jaar naar de Nintendo Switch.

De game laat zich het beste omschrijven als survival simulator. Het heeft zich daarbij laten inspireren door Kingdom en Alto’s Adventure.

Het is aan de speler om de kille winter heelhuids door te komen. Overdag verken je het land en heb je de gelegenheid om te bouwen. Daarbij speel je gestaag meer functionaliteiten vrij die het overleven makkelijker moeten maken.

Een precieze releasedatum is nog niet bekend gemaakt. Wel dat The Bonfire: Forsaken Lands in het laatste kwartaal van 2021 zal verschijnen. De trailer bekijk je hieronder.