The Binding of Isaac: Repentance toont zichzelf in trailer

Nicalis heeft met Repentence het laatste hoofdstuk van The Binding of Isaac uitgebracht. Het is vanaf nu te downloaden via Steam.

Speciaal voor deze gelegenheid heeft de ontwikkelaar ook een trailer vrijgegeven. De bekijk je hieronder! Eerst nog een beknopte samenvatting van wat je o.a. kunt verwachten in The Binding of Isaac: Repentance:

Een volledig alternatief pad met gloednieuwe hoofdstukken, een nieuwe eindbaas en einde;

Coöperatief spel voor maximaal vier spelers;

Een flink aantal nieuwe balanswijzigingen, visuele updates en gameplay-gerelateerde fixes;

Meer dan 130 nieuwe voorwerpen;

Items zijn op nieuwe manieren te combineren. Compleet met nieuwe effecten, visuals en mechanics;

Twee nieuwe speelbare karakters;

Meer dan 100 nieuwe vijanden en 25 nieuwe eindbazen;

Zeven nieuwe challenges en meer dan 5000 room designs;

En nog een hele hoop andere verassingen.

Overigens laten de consoleversies van Repentance nog even op zich wachten. Tot Q3 om precies te zijn.