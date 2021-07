In mei werd The Addams Family: Mansion Mayhem aangekondigd voor diverse platformen. Vandaag is er een nieuwe trailer uitgekomen, waarin de isometrische hack ‘n slash gameplay duidelijk in beeld komt.

In de trailer bezoek je diverse locaties binnen de villa van de bekende familie. Zo krijgen de keuken, het kerkhof en de muziekkamer allemaal diens eigen levels. The Addams Family: Mansion Mayhem wordt op 24 september verwacht voor de PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch en PC.