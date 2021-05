Er komt een nieuwe game aan in het Addams Family-universum. The Addams Family: Mansion Mayhem zal later dit jaar uit gaan komen.

Het spel werd aangekondigd middels een trailer. Het gaat hier om een action-adventure game die lokaal met vier personen co-op gespeeld kan worden. De game zal op 24 september uitkomen voor de PS4, Xbox One, PC en Switch.