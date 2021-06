The Ace Attorney Chronicles komt naar het Westen

Goed nieuws voor de fans van de Ace Attorney-games. De Chronicles bundel, met daarin twee Ace Attorney-games die eerder alleen in Japan beschikbaar waren, komt nu ook naar het Westen toe.

Je gaat natuurlijk weer opzoek naar bewijs van de gepleegde misdaden, of om iemand te verdedigen. Bouw een zaak op, praat met mensen en probeer uiteindelijk met logica de jury te overtuigen en om gerechtigheid te krijgen voor de aangedane. In Chronicles komen 10 nieuwe cases beschikbaar en kun je zelf onderzoek doen als Sholmes, de detective. Check hieronder de gameplay trailer en laat ons weten of jullie hier naar uit kijken!

Het is de bedoeling om alles goed te lezen en goed op te letten, ook de jury is namelijk te wijzen op een contradictie. Ze kunnen net zo goed valse informatie geven. The Ace Attorney Chronicles komt op 27 juli uit voor de Nintendo Switch, Playstation 4 en Steam.