Tetris Effect: Connected brengt multiplayermodi

Tetris Effect: Connected is een uitbreiding van de huidige versie, maar dan geoptimaliseerd voor de Xbox Series X. Dit werd tijdens de Xbox Games Showcase onthuld.

De game zal overigens gebruik maken van de smart delivery feature, waardoor je de game niet nog een keer hoeft te kopen als je hem al op de Xbox One hebt. Daarnaast zal de uitbreiding ook gratis voor de huidige versie verschijnen.

Connected voegt online en lokale co-op en competitieve modi toe aan het spel voor één tot en met drie spelers. Daarnaast komt er ook crossplay ondersteuning voor de Xbox One, Series X en pc. In de zomer van 2021 komen de multiplayerelementen via een gratis update ook naar PlayStation 4, Epic Games Store en Oculus Quest.