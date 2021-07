Test Drive Unlimited gaat naar Hong Kong en komt in september uit!

In een nieuwe trailer van Test Drive Unlimited Solar Crown laten ze de grote en kleurrijke stad Hong Kong zien! Test Drive Unlimited Solar Crown werd in juli 2020 aangekondigd als een exotisch race spel dat zich afspeelt op een eiland die “nagemaakt is op een schaal van 1: 1” in de open wereld van Hong Kong. Nu hebben we een nieuwe trailer! Met informatie zoals dat het spel speelt zich af in Hong Kong, en hebben wij ook de release datum namelijk: 22 september 2021! Het zal uitkomen op alle consoles.

De trailer, net als de teaser die we vorig jaar zagen, is een film achtige CGI-montage van exotische auto’s en Drum-‘n-bass. Daarin zien wij Scheurend door de stad krappe straten en gevaarlijke scheepswerven van Hong Kong.

Het ziet er niet uit als een realistische simulator – het geheel heeft een vage sfeer van een James Bond en Fast and Furious. Hoe het er daadwerkelijk uit ziet moeten wij nog even afwachten, er is nog geen gameplay te zien.

Kijk jij uit naar Test Drive Unlimited Solar Crown? Laat het weten in de reacties!