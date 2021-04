Test Drive Unlimited Solar Crown trailer toont een intense race

Nacon heeft een nieuwe trailer van Test Drive Unlimited Solar Crown vrijgegeven waarin een spannende race wordt gereden.

Alhoewel de trailer geen gameplay bevat, zien we wel twee bolides uit de game die in juli werd aangekondigd.

Test Drive Unlimited Solar Crown is een open wereld racegame die naar de PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles en Switch komt. De game moet volgens de ontwikkelaar ‘trouw blijven aan diens DNA’, die gebaseerd is op ‘liefde voor mooie auto’s’ en het kunnen cruisen over een luxueuze eiland die op maat is nagebouwd.

We hebben nog geen releasedatum van de game gekregen, maar komende juli zal er meer informatie over de game worden vrijgegeven.