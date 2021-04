Terugbetalingen Cyberpunk 2077 kostte CD Projekt Red maar liefst 51 miljoen dollar

CD Projekt Red zag een flink deel van de omzet van Cyberpunk 2077 in rook opgaan, nadat teleurgestelde fans liever hun geld terug wilde hebben dan verder te spelen.

CD Projekt Red heeft namelijk hun financiƫle rapport van 2020 gepubliceerd, waarin de complete handel wat betreft Cyberpunk 2077 en doorgaande verkopen van Gwent, The Witcher en GOG in staan beschreven.

De ontwikkelaar liet aan het einde van vorig jaar weten dat er 13,8 miljoen exemplaren van Cyberpunk 2077 verkocht waren. Van dit aantal waren maar liefst 56% pc-gebruikers, gevolgd door PlayStation-eigenaren (28%) en Xbox-gebruikers (16%).

Over 2020 bracht de Poolse ontwikkelaar maar liefst 563 miljoen dollar omzet in het laadje (303 miljoen winst) over heel 2020. Dat is vier keer zoveel als in 2019 was. In het rapportage worden ook enkele onderdelen behandeld om de investeerders gerust te stellen.

Zo wordt de terugbetalingen van Cyberpunk 2077 beschreven en uit de papieren blijkt dat dit het bedrijf een slordige 51 miljoen dollar heeft gekost. Nadat de game bijna onmogelijk speelbaar bleek op de last-gen consoles, besloot CD Projekt Red (in samenwerking met Sony en Microsoft) om spelers die de game niet meer wilden spelen om voor de optie te kiezen om hun geld terug te vragen.

Via de Help Me Refund campagne werd in eerste instantie door 30.000 gamers gebruik gemaakt van de optie, wat een kostenplaatje van 2,2 miljoen dollar met zich meebracht. Echter was dit niet de enige manier om je geld terug te krijgen, want in totaal moest het bedrijf 51 miljoen dollar weer teruggeven aan teleurgestelde gamers.

Het is best schrikbarend om te zien hoeveel gamers toch niet meer in het bedrijf leken te geloven, nadat het al meerdere malen met het schaamrood op het gezicht hun excuses aan had geboden en beterschap beloofde. Wat vinden jullie van deze kwestie? Laat het ons vooral weten in de reacties!