Terroriseer een rustig dorpje nu samen met een vriend als ganzen in Untitled Goose Game

Deze week is er een nieuwe update uitgerold voor Untitled Goose Game die multiplayer toevoegt, zodat je samen met een vriend het leven van onschuldige dorpsbewoners zuur kan maken…als ganzen!

Het ontzettend charmante puzzelspel Untitled Goose Game van ontwikkelaar House House werd verrassend goed ontvangen door critici en spelers, omdat het stiekem toch wel heel leuk is om als ontzettend irritante gans te spelen. Nu kan je de pret delen met een vriend, want je kan het nu lokaal coöperatief spelen. Pak een extra controller erbij en kies voor de multiplayer optie, waarin je nieuwe puzzels en nieuwe situaties voorgeschoteld krijgt. Je blijft één scherm houden, dus je moet als ganzen wel dicht bij elkaar blijven omdat je anders tegen een onzichtbare muur loopt. In een interessant artikel van de ontwikkelaars wordt duidelijk gemaakt hoe de kleine indie studio voor vele uitdagingen stond en ze al met een samenwerkingsmodus bezig waren sinds 2016.

Untitled Goose Game is verkrijgbaar op de Nintendo Switch, PS4, PC en Xbox One.