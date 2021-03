Terroriseer de kustlijn op de Nintendo Switch vanaf eind mei in Maneater

Tripwire Interactive en Deep Silver hebben vol trots aangekondigd dat Maneater vanaf 25 mei beschikbaar is op de Nintendo Switch.

Vorig jaar verscheen Maneater, de enige echte SharkPG, op PlayStation 4, Xbox One en op PC. Vanuit Gamingnation waren wij gematigd enthousiast over dit unieke, maar uiteindelijk repetitieve spel. Het spel was gelukkig wel populair, aangezien er nog een speciale PS5-patch voor is uitgekomen die PS+leden begin dit jaar gratis konden binnen hengelen.

Mocht je enorm enthousiast zijn, dan kan je Maneater voor de Switch al voor €39,99 pre-orderen bij de bekende game outlets!