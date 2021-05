Tennis World Tour 2 vanaf nu verkrijgbaar op de current-gen consoles

De Complete Edition van Tennis World Tour 2 benut de kracht van de nieuwe consoles voor snellere laadtijden en de mogelijkheid om te spelen in 4K op 60fps, inclusief ray tracing en geavanceerde particle-effecten.

En dat is nog niet alles, want de nieuwe editie wordt gelanceerd met maar liefst 48 speelbare personages – een recordaantal voor een tennisgame. De pc-versie ontvangt tegelijk ook een update om pc-spelers dezelfde verbeteringen te bieden.

Onder de vele nieuwe features, is er een waar spelers al lang om vragen: Signature Moves. Zoals elke tennisfan weet, heeft elke speler zijn of haar unieke stijl en kenmerkende acties. Deze unieke eigenschappen zitten nu ook in de game. Daarnaast is de Career-mode uitgebreid met de officiële toernooien en dubbeltoernooien op de kalender van het seizoen.

De Complete Edition bevat ook de première van het nieuwe downloadbare Champions Pack, dat zes extra spelers toevoegt: Andy Murray, Maria Sharapova, Donna Vekic, Marin Cilic, Justine Henin en Diego Schwartzman. Daarnaast biedt deze DLC toegang tot de ATP CUP, vier nieuwe stadions in Londen en Melbourne, en nieuwe accessoires en outfits.

Tenslotte ontvangen bezitters van de Ace Edition een gratis upgrade naar de nieuwe versie, met daarin alle reeds verschenen content van Tennis World Tour 2. Dit is de ideale versie voor tennisfans met een Xbox Series X|S of PlayStation 5-console.

Meer informatie over de game is te vinden op de Facebook-pagina en Twitter-account.

Tennis World Tour 2 nodigt fans uit voor realistische tenniswedstrijden die de specifieke aspecten en het competitieve karakter van de sport getrouw nabootsen. Speel als een van de vele beroemdheden of creëer je eigen spelers en probeer de top van het wereldklassement te bereiken!

Tennis World Tour 2 biedt spelers de meest uitgebreide tennis-ervaring:

• Diverse game modi: Career, Quick Match, Online, Tournament, Ranked Match, enkel of dubbel – er zit voor elk type speler iets bij

• 48 beroemde spelers: De beroemdste spelers doen dit jaar mee, inclusief Rafael Nadal, Roger Federer en Ashleigh Barty

• Diverse officiële tennisbanen en toernooien: ATP Cup, Tie Break Tens, de 3 velden van Roland-Garros ( Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen en Simonne-Mathieu) The Estadio Manolo Santana van de Mutua Madrid Open, de OWL ARENA van Halle

• Signature Moves: getrouwe in-game reproducties van de beroemde acties en stijlen van de tennissterren