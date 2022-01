Het klinkt misschien heel stom dat Sony ondanks tekorten in chips wel PlayStation 4-consoles extra produceert, maar toch heeft het bedrijf een goede reden.

Sony schroeft de productie van hun last-gen console iets op, omdat ze vinden dat iedereen hun games moet kunnen spelen. Ondanks dat het bedrijf in eerste instantie de focus op de PlayStation 5 leek te leggen, besloot het uiteindelijk toch een behoorlijk deel van hun PlayStation 5-games naar de PS4 te brengen.

Door de aanhoudende vraag naar de nieuwe console (waar men gewoonweg niet aan kan voldoen vanwege de tekorten in diverse soorten chips) heeft het bedrijf besloten om de productie van de PlayStation 4 iets op te schroeven, want dat moet er ook voor zorgen dat gamers de nieuwste games van Sony kunnen (blijven) spelen. Sony was volgens Bloomberg van plan om de productie van de last-gen console al vorig jaar te stoppen, maar ziet daar dus vanaf.

Het gaat overigens niet om een mega productie, want voor het einde van dit jaar verwacht het bedrijf namelijk één miljoen PlayStation 4-consoles van de band te laten lopen. Sony doet dit om de druk op de PS5-productie te compenseren, die het bedrijf duidelijk niet kan bijhouden. De technologie van de nieuwe generatie is geavanceerder en gecompliceerder dan die van de PS4, en daarom moeilijker te produceren. Door de PS4-productie te stimuleren, hoopt Sony zijn deals met productiepartners te verbeteren, wat op zijn beurt de PS5-productie op de lange termijn kan helpen.

Ondanks de tekorten in het aanbod van de PlayStation 5 is de console een razend succes. Er gingen tot 31 oktober 2021 13,4 miljoen exemplaren van de console over de toonbank. Daarvan werden er alleen al 3,3 miljoen exemplaren in het eerste fiscale kwartaal van 2021 verkocht.

Sony liet overigens in 2020 al te verwachten dat de transitie van PlayStation 4 naar diens opvolger zo’n drie jaar zou duren. Het zou goed kunnen dat dit door de tekorten en de productie van de PlayStation 4-consoles wat langer wordt. We zijn vooral benieuwd of dit ook betekent dat cross-gen releases langer zullen blijven.