Tekken 7 heeft zeven miljoen exemplaren verkocht

Tekken 7 heeft volgens regisseur Katsuhiro Harada zeven miljoen exemplaren verkocht.

Het aantal verkochte exemplaren laat zien dat het spel nog erg populair is. Zo is Tekken 7 te zien op meerdere toernooien zoals Evo en Tekken World Tour. Aan content overigens ook geen gebrek. Zo heeft de game meerdere updates- en nieuwe personages gekregen. De meest opmerkelijke hiervan zijn bijvoorbeeld Noctis uit Final Fantasy XV, en Negan uit The Walking Dead.

Op het moment van schrijven is er nog niks bekend over een nieuwe Tekken-game. Met het recentelijk verschenen seizoen 4 is het zevende deel dan ook nog altijd springlevend.