Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge aangekondigd

Er komt een nieuwe Teenage Mutant Ninja Turtles-game aan. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge lijkt een klassieke pixel beat ’em up te gaan worden.

De ontwikkeling ligt in handen van Tribute Games, die eerder de gameversie maakte van Scott Pilgrim vs The World. Shredder’s Revenge is een vierspeler co-op game waar zo te zien vele klassieke personages uit de franchise in langs zullen komen. Het spel heeft nog geen releasedatum en wordt verwacht voor de PC en consoles. Welke consoles dat precies zijn is nog onduidelijk.