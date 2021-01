Techland komt binnenkort met ‘spannend’ Dying Light 2 nieuws

Dying Land 2-ontwikkelaar Techland belooft binnenkort met nieuws over Dying Light 2 te zullen delen.

De ontwikkelaar liet dit in een statement weten, nadat bekend werd dat narrative designer Paweł Selinger de studio na 22 jaar verlaat. In de verklaring meldt de ontwikkelaar:

“Paweł Selinger, die de afgelopen twee jaar de Narration Designer was, besloot eind 2020 zijn samenwerking met Techland te beëindigen en zijn verdere carrière elders voort te zetten. Paweł bracht het grootste deel van zijn professionele leven door bij Techland en hij neemt onder andere de eer voor het succes van de serie Call of Juarez.

Hij heeft een groot deel van zichzelf achtergelaten bij Dying Light 2, terwijl hij vanaf het begin aan het project werkte. Zijn taken, namelijk de verhalende afdeling, werden in oktober 2020 overgenomen door Piotr Szymanek. Binnenkort zullen we spannend nieuws over Dying Light 2 delen.

Dying Light stond officieel gepland voor de lente van 2020, maar Techland maakte al vroeg in 2020 bekend dat dit niet haalbaar was.

De prequel wordt volgens zeggen vier keer zo groot als het origineel en je zult tussen de 15 en 20 uur bezig zijn om het verhaallijn te voltooien. Als je alle zijmissies en spoedgevallen erbij doet, ben je tot 100 uur zoet aan de survival game. Daarnaast bevat de game ook consequenties op basis van de keuze die je maakt.

Mocht dit niet genoeg voor je zijn, kun je ook nog veel post-launch content verwachten. Techland heeft eerder al eens door laten schemeren dat ze de game tot vier jaar na lancering nog van content te zullen voorzien.

Dying Light 2 wordt voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One ontwikkeld, maar was opvallend genoeg de eerste game waarvoor een cross-gen release werd bevestigd. Dus je kunt de game ook op de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles spelen.