Nieuwe rapportage Techland onthult chaotische ontwikkeling Dying Light 2

Het blijkt dus dat een chaotische werksfeer niet alleen bij CD Projekt Red heerst. Ook bij Dying Light 2-ontwikkelaar, en het eveneens Poolse, Techland wordt blijkbaar niet geordend gewerkt.

Een aantal bronnen van de studio heeft aan the Gamer laten weten dat er door het management van de studio niet geluisterd wordt naar het talent wat er rondloopt en dit resulteert in veel talent dat het bedrijf verlaat.

“We zijn al 30 jaar actief op de markt en veel van onze medewerkers werken al lang bij ons”, zei CEO Pawel Marchewka, toen hem werd gevraagd naar het personeelsverloop. “Het maken van games is moeilijk en het is normaal dat er soms behoefte is aan verandering van werkplek en op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het spijt me zeer dat sommige van onze medewerkers ons hebben verlaten en besloten hun weg te vinden buiten de structuren van Techland, maar ik wens hen altijd het beste. “

Techland lijkt ook sterk afhankelijk te zijn van externe consultants, waarbij Marchewka naar verluidt deze werknemers meer vertrouwt dan zijn eigen personeel. Dat is bovenop een productiepijplijn ‘die zo snel en snel verandert dat hij net zo goed niet kan bestaan’. Een bron zei dat producenten zich niet aan mijlpalen of workflows kunnen houden.

Het ontwerp wordt naar verluidt ook belemmerd door Marchewka, met bronnen die zeggen dat ideeën niet kunnen worden geïmplementeerd in Dying Light 2 tenzij ze ‘een bestaande referentie van een ander spel hebben’. Dit is iets wat de CEO toegeeft, maar ontwikkelaars zeggen dat dit in plaats van zich bewust te zijn van wat anderen doen, zij gewoon andere studio’s kopiëren.

>h5>”Er wordt heel vaak van je gevraagd, of liever gezegd, om eerder referenties van het werk van concurrenten te laten zien dan je eigen werk,” zei een bron.

“Het eindigt vaak met het simpelweg opnieuw doen van wat anderen deden, wat niets te maken heeft met de creativiteit waar het bedrijf zo bekend om is geworden. Om nog maar te zwijgen van hoe het het moreel van mensen wordt beïnvloedt, doordat ze helemaal niet vertrouwd worden als het gaat om hun vaardigheden en creativiteit. “

Het zou er uiteindelijk op neer komen dat Techland de visie ontbreekt om in te zien wat Dying Light 2 moet worden. Een ontwikkelaar die aan de game werkte, merkte zelfs op dat ‘ze geen idee hebben wat de uiteindelijke game moet worden of hoe het verhaal in elkaar zit. Het zou zo vaak zijn veranderd en medewerkers zouden constant worden ontslagen of zelf opstappen’.

Een andere bron voegt hier aan toe:

“Techland heeft over het algemeen deze creativiteit-dodende sfeer. Aangezien alles aan het einde wordt veranderd door regisseurs, moet elk gepresenteerd idee voldoende referenties hebben. Als je referenties hebt van games die Marchewka misschien niet kent, kun je net zo goed geen referenties hebben, en alles wat enigszins innovatief of duur is, wordt onmiddellijk van tafel geveegd.

Dying Light 2 werd tijdens de E3 van 2018 aangekondigd en zou eigenlijk in de lente van 2020 verschijnen. Echter hebben we vorig jaar maar weinig over de survival horrorgame gehoord. Ook dit jaar is het nog stil, maar zouden we ‘binnenkort’ nieuws over de game krijgen. Inmiddels is er al bijna twee maanden verstreken..