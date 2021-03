Techland deelt komende week info over ontwikkeling Dying Light 2

Komende week zal de Poolse studio Techland info vrijgegeven over Dying Light 2, maar of daar ook een releasedatum toe behoort, is niet bekend.

Op Twitter laat de ontwikkelaar weten dat ze aanstaande woensdag (17 maart) ‘een paar woorden’ over het ontwikkelingsproces zullen delen. De Tweet bevat geen hint naar wat ze precies zullen onthullen, maar het is alweer een tijd geleden dat we iets van deze game hebben gezien. Het zou zo maar kunnen dat we een releasedatum voor de parcours zombie-game krijgen.

Onlangs hadden we minder hoopgevend nieuws erover, althans Gamer meldde dat de ontwikkeling van Dying Light 2 alles behalve soepel verliep. Zo zouden medewerkers gefrustreerd raken van het management dat zich ermee bemoeide.

Dying Light 2 werd tijdens de E3 van 2018 aangekondigd en zou oorspronkelijk in de lente van 2020 verschijnen. Echter werd de game begin vorig jaar voor onbepaalde tijd uitgesteld. Kijken jullie uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties.