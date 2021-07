Techgigant Tencent neemt ontwikkelaar Sumo Digital over

Sumo Digital, onder andere bekend van Sackboy: A Big Adventure, is overgekocht door het Chinese conglomeraat Tencent.

Dit meldt het nieuwsbedrijf Reuters een paar minuten geleden. Het lijkt erop dat de Britse studio is overgenomen voor 1,1 miljard euro. Non-executive director Ian Livingstone van Sumo Digital heeft het volgende hierover gezegd:

Sumo’s raad van bestuur is ervan overtuigd dat het profiteert van Tencents brede ecosysteem, bewezen industrie-expertise en strategische middelen.

Vorig jaar gaf Sumo Digital nog aan dat ze 21 games in ontwikkeling hadden. Wat de toekomst hiervan gaat zijn nu ze zijn opgekocht, is nog onbekend. Ook is het onbekend wat voor rol het bedrijf gaat spelen binnen Tencent.

Dit is niet de eerste keer dat Tencent haar tentakels uitslaat in de westerse game-industrie: zo werd Riot Games – bekend van League of Legends – in 2011 gekocht voor 400 miljoen dollar en werden er aandelen gekocht in bekende namen als Ubisoft (5%), Epic Games (40%), Grinding Gear Games (80%) en Activision Blizzard (5%). Inmiddels is Tencent de grootste uitgever ter wereld, vergelijkbaar met techgiganten als Facebook en Google.

Wat vinden jullie: is dit een zorgelijke ontwikkeling, of juist goed?