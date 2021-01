Nintendo lanceert teasersite Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Nintendo’s eerste grote titel dit jaar is Super Mario 3D World + Bowser’s Fury en de teasersite is nu te bezoeken.

Op deze site vind je de trailer met wat informatie over de aankomende Nintendo Switch port.

De informatie omtrent het Bowser’s Fury- gedeelte is nog vrij beperkt, maar de teasersite geeft aan dat we snel meer details kunnen verwachten.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury is een port van de Wii U-platformer. Het spel mengt de 3D Mario gameplay met lineaire levels. Naast de toevoeging van Cat Mario power-up waarmee je muren kan beklimmen, gaf het spel je de kans met vier personen tegelijk rond te rennen in een 3D Mario titel. Totale chaos gegarandeerd.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury staat gepland voor 12 februari.