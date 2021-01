Team Ninja’s volgende game is geen Nioh 3 of een nieuwe Ninja Gaiden

Team Ninja liet eerder dit jaar al weten dat ze een aantal verrassingen voor 2021 in de planning hebben staan. Hoewel we nog steeds niet weten wat deze verrassingen zijn, weten we in ieder geval zeker dat het geen Nioh 3 of een nieuwe Ninja Gaiden wordt.

Nu de studio de ontwikkeling van Nioh 2 Complete Edition voor de pc en PlayStation 5 afrondt, net als de ontwikkeling van een remaster van het origineel voor de console van Sony, beginnen er meer vragen te komen over de nieuwe projecten van de ontwikkelaar.

In een interview met The Gamer meldt Team Ninja’s Fumihiko Yasuda dat de studio niet bezig is met Nioh 3.

“Team Ninja wil zich concentreren op het werken aan nieuwe titels, dus er is op dit moment geen plan voor Nioh 3. Maar nadat ik een aantal nieuwe projecten heb gemaakt en wat nieuwe ervaring en vaardigheden heb opgedaan met die nieuwe potentiĆ«le projecten, wil ik op een gegeven moment teruggaan naar de serie. Daarbij wil ik alle ervaring en nieuwe vaardigheden gebruiken die we opdoen bij een aantal nieuwe projecten en een nog groter spel om Nioh en Nioh 2 te overtreffen en iets nog beters te creĆ«ren.”

Daarnaast laat Yasuda ook weten dat de ontwikkelaar ook niet bezig is met een nieuwe Ninja Gaiden:

We hebben niets om dit keer specifiek aan te kondigen of op te merken, maar als de Ninja Gaiden-serie niet had bestaan, dan zou er geen Nioh-serie zijn geweest. Dat is een heel belangrijke serie voor Team Ninja. Hoewel we op dit moment niets specifieks hebben om aan te kondigen, kijk ik uit naar mogelijk nieuws voor een soort aankondiging in de nabije toekomst.

Hierop lijkt Yasuda te hinten op de remastered collection van Ninja Gaiden die vorig jaar lekte. Wat daarnaast in ontwikkeling is, blijft dus nog even de vraag. Een van de projecten waar de Nioh-ontwikkelaar mee bezig is, zou een open wereld game zijn en we kunnen ons niet voorstellen dat de ontwikkelaar niet aan een nieuwe Dead or Alive werkt.