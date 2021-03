De Japanse ontwikkelaar Team Ninja laat weten dat er een goede reden is dat Ninja Gaiden Black niet naar de Master Collection komt. Volgens de studio was de code voor deze game niet meer kon worden hersteld.

In een gesprek met Polygon was de ontwikkelaar niet in staat om de code van Ninja Gaiden Black en Ninja Gaiden 2 ‘te redden’ voor de aankomende collectie. Deze collectie bevat de Sigma edities van de eerste twee delen en Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge.

Ninja Gaiden Black was een aangepaste versie van de originele reboot uit 2004 en kwam in 2005 uit voor de eerste Xbox.

“De gegevens die we nog van Ninja Gaiden Black en Ninja Gaiden 2 hadden zijn in verschillende stukken en zodanig opgesplitst dat we ze niet konden redden,”

zei Yasuda.

“Toen we echter aan Sigma en Sigma 2 werkten, gingen we zoveel mogelijk van die gegevens verzamelen en ordenen. En aangezien we deze gegevens konden gebruiken, kozen we daarom voor de Sigma-spellen. Bovendien is de nieuwste versie van de genummerde titels het meest gepolijst en heeft ze ook veel extra kostuums en modi, dus daarom hebben we voor deze drie titels gekozen. “

Ninja Gaiden the Master Collection werd in februari aangekondigd voor de PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles en staat voor 10 juni in de planning. De game draait op de current-gen consoles in 4K en 60fps.

Dit is niet de eerste keer dat code voor een populair spel is beschadigd of verloren is gegaan. Een spraakmakend geval was Final Fantasy 8 van Square Enix, waar de originele code was zoekgeraakt. Om dit te omzeilen, heeft ontwikkelaar Dotemu de game reverse-engineered en de broncode helemaal opnieuw opgebouwd voor Final Fantasy 8: Remastered uit 2019.