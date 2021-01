Team Ninja heeft ‘meerdere aankondigingen’ voor ons in petto

Nioh-ontwikkelaar Team Ninja komt dan niet met een derde deel van hun Soulslike game, maar heeft wel andere verrassingen voor 2021 in de planning staan.

In een interview met 4Gamers laat producer en game director Fumihiko Yasuda weten dat de ontwikkelaar met ‘meerdere projecten’ bezig is en dat deze dit jaar aangekondigd zullen worden.

Het is niet duidelijk of het gloednieuwe IP zijn of games gebaseerd op bestaande. De ontwikkelaar kennen we natuurlijk niet alleen van Nioh, maar ook van Hyrule Warriors, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, Fire Emblem Warriors en Dead or Alive.

Volgende maand verschijnt overigens nog de pc-versie van Nioh 2, de remaster voor de PlayStation 5 en een collectie van beide games voor Sony’s nieuwe console. De remaster/ re-release ondersteunt tot 120fps, net als andere visuele upgrades.