Team Asobi werkt aan nieuw, ambitieus project

Misschien dat de naam je niets zegt, maar Team `Asobi heeft al een aantal interessante titels op naam staan. Zo hebben ze Astro Bot: Rescue Mission en Astro’s Playroom voor de Playstation 5 ontwikkeld, twee populaire games. Maar nu zijn ze, naar eigen zeggen, met het meest ambitieuze project tot nog toe bezig.

De Japanse ontwikkelaar verteld op Twitter dat de nieuwe website net gelanceerd is. Hier vinden we een stukje informatie over het team, welke games ze al gemaakt hebben en dat ze hard werken aan de meest ambitieuze game tot nog toe! Wij zijn super benieuwd, want zowel Astro Bot: Rescue Mission op de Playstation VR als Astro’s Playroom op de Playstation 5 waren onwijs vermakelijk.

“We are a new and dynamic PlayStation Studio based in vibrant Tokyo, Japan. We create top-quality games for players of all ages on PlayStation®. Our latest work are the critically acclaimed ASTRO BOT: Rescue Mission for Playstation®VR and ASTRO’s PLAYROOM for PlayStation®5. We’re currently hard at work on our most ambitious game yet!”

We houden het in de gaten, hopelijk heeft Team Asobi binnenkort al iets te showen. Waar denken jullie waar ze mee gaan komen?