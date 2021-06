Team achter Mario + Rabbids verdrievoudigd

Sinds de eerste game is uitgekomen, Mario + Rabbids: Kingdome Battle, is het team wat aan de reeks werkt drie keer zo groot geworden.

Dit werd verteld door creatief regisseur Davide Soliani en producent Cristina Nava in een interview met Italiaanse gamewebsite multiplayer.it. Beide geinterviewde werken bij de Milaanse tak van Ubisoft. Aan het eerste deel hebben net iets meer dan 100 mensen gewerkt, nu dus ruim boven de driehonderd. Naast nieuwe mensen zijn het ook veel collega’s vanuit andere Ubisoft divisies.

Beide geven aan blij te zijn dat de aankondiging van Sparks of Hope zo positief is ontvangen. In dit nieuwe deel gooien ze het wel over een andere boeg en brengen een hoop veranderingen. Zo wordt het verhaal en de gameplay minder lineair, tevens veranderd de combat. Sowieso gaan we de ruimte in, wat al een hele verandering is. .

Mario + Rabbids: Sparks of Hope werd tijdens de E3 aangekondigd, zie hieronder de spannende trailer. We moeten nog wel even wachten, de game komt ergens in 2022 pas uit. Uiteraard exclusief voor de Nintendo Switch.