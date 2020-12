Taxi Chaos is een spirituele opvolger van Crazy Taxi en komt in februari

Crazy Taxi keert een soort van terug. Taxi Chaos is namelijk een game die heel erg doet denken aan de cult klassieker die onder andere op de Dreamcast, Gamecube en PlayStation 2 verscheen.

Ontwikkelaar Team 6Game heeft namelijk de game aangekondigd, een video ervan vrijgegeven en wat informatie erover vrijgegeven. De game is namelijk een ‘frisse en moderne versie’ van klassieke taxispellen waarbij chauffeurs hoge prijzen kunnen verdienen door klanten met succes op te halen en af ​​te zetten op de bestemming van hun keuze.

Grappig details is dat uitgever SEGA (dat ook de Crazy Taxi uitbracht) weer van de partij is, al is het wel alleen als uitgever voor Japan en Azië. Mindscape is verantwoordelijk voor de Europese uitgave en GS2 Games regelt dit gedeelte in Amerika.

Crazy Taxi begon in eerste instantie als een arcadegame in 1999 en verscheen een jaar later voor de consoles. De meest recente versies Crazy Taxi Tycoon en City Rush verschenen als mobiele games. Kijken jullie al uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!