Tales of Arise verschijnt in september; komt ook naar current-gen consoles

Tales of Arise staat voor 10 september in de planning en naast de releasedatum is er ook onthuld dat de game naar de PlayStation 5 en Xbox Series-consoles komt.

Degene die tegen die tijd nog geen Xbox Series S/ X of PlayStation 5 hebben bemachtigd, kunnen ook de PlayStation 4 of Xbox One-versie kopen. Deze bevat namelijk ook een gratis upgrade naar de current-gen consoles. Deze brengt onder andere een performance modus waardoor de game in 4K en 60fps speelbaar is. Daarnaast krijgt de PlayStation 5-versie ondersteuning voor de DualSense controller. Dankzij de haptische feedback zullen spelers namelijk het verschil ‘voelen’ tussen vuur en elektrische aanvallen.