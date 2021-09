Tales of Arise bereikt 1 miljoen verkochte exemplaren, franchise bereikt 25 miljoen verkochte exemplaren

Enkele dagen na de release heeft Tales of Arise de grens van 1 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd overtroffen, waarmee het de snelst verkopende titel van de franchise is.

Met deze mijlpaal van de nieuwe episode, bereikt de Tales of-franchise wereldwijd 25 miljoen verkochte exemplaren.

“We zijn erg trots om te zien hoe fans en nieuwkomers Tales of Arise ontvangen”, aldus Yusuke Tomizawa, Producer van Tales of Arise, BANDAI NAMCO Entertainment. “Ons doel met deze titel was om de franchise open te stellen voor zoveel mogelijk spelers met behoud van het Tales of DNA en het unieke karakter waardoor de franchise al meer dan 25 jaar sterk is gebleven. We willen spelers bedanken voor hun steun.”

De game is nu verkrijgbaar op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Voor spelers die de game willen proberen is er ook een demo beschikbaar.