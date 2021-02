Je leest het goed, Tales from the Borderlands maakt een comeback en zal vanaf 17 februari weer beschikbaar zijn! Dat liet een tweet van de officiƫle Borderlands account weten.

Tales from the Borderlands werd in 2019 weggehaald van GOG en Steam. Het was dus niet mogelijk voor spelers om de game te kopen. Dat zal niet meer het geval zijn, omdat een re-release van de game werd aangekondigd op de Borderlands Twitter account. Of het een remaster is weten wij ook niet zeker, daarom spreken wij nu nog alleen van een re-release.

Alhoewel de tweet geen details heeft gegeven, heeft de website van PEGI wat informatie gegeven op basis van de platformen. Waaronder dat de game zal verschijnen op PlayStation 5, Xbox Series X | S en natuurlijk PC. Het is niet duidelijk op welke PC-stores Tales from the Borderlands beschikbaar zal zijn, hopelijk krijgen wij daar snel meer over te weten.