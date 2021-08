Take-Two werkt aan drie onaangekondigde remasters/ remakes

Het lijkt erop dat de uitgever van games als GTA, Borderlands en Kerbal Space Program bezig is met het remasteren/ remaken van drie games.

Tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers over Take-Two’s eerste kwartaal heeft het bedrijf wat info gedeeld over wat er in de komende twee fiscale jaren zal verschijnen.

Take-Two plaatst zijn projecten meestal in een van de vier categorie├źn: meeslepende kern, indie, mobiel en nieuwe versies van eerder uitgebrachte titels. De laatste daarvan verwijst naar alle ontwikkelingspoorten van bestaande games en remasters van oudere titels.

Take-Two heeft er zes in de maak, volgens de dia’s [PDF]. De aankomende GTA 5-remaster op PS5 en Xbox Series X/S is inbegrepen, evenals de zelfstandige GTA Online-release. Dan is er het Kerbal Space-programma.

Verder zijn er drie niet gespecificeerde projecten die Take-Two remasters/remakes overweegt. De uitgever zegt niet welk label verantwoordelijk zal zijn voor die games. Take-Two is eigenaar van 2K Games, Rockstar en Private Division. Met uitzondering van Private Division, zou een van de twee labels kunnen werken aan remasters of heruitgaven van hun games.

Iedereen houdt er natuurlijk van om zich voor te stellen dat Rockstar eraan werkt om zijn klassieke GTA-games naar moderne systemen te brengen en ze op de een of andere manier te verbeteren. Maar er is op dat vlak niets aangekondigd, en Rockstar doet meestal geen remakes of remasters, behalve de meest recente/actief gespeelde titels zoals GTA 5.

later in dezelfde presentatie onthult Take-Two dat het een nieuwe game deze maand aan gaat kondigen, naar verluidt het Marvel XCOM-project van Firaxis.