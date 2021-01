Take-Two trekt bod op Codemasters weer in

Het lijkt er steeds meer op dat Codemasters onderdeel gaat worden van EA in plaats van Take-Two.

Take-Two heeft namelijk het bod van ruim 900 miljoen dollar ingetrokken, nadat Codemaster op 14 december onthulde dat EA ruim 1,2 miljard dollar voor de racegame-ontwikkelaar wilde overmaken.

Eerder had Take-Two het recht om het bod in te trekken als Codemasters geen aandeelhoudersvergadering hield op 21 december of tweeëntwintig dagen daarna op 12 januari. Omdat de aandeelhoudersvergaderingen van Codemasters niet op of vóór 12 januari werden gehouden, heeft Take-Two deze datum niet verlengd. Als gevolg hiervan is de samenwerkingsovereenkomst automatisch beëindigd in overeenstemming met deze voorwaarden.

De deal met EA gaat dus door en zal in het eerste kwartaal van dit jaar worden afgerond. Volgende maand maakt de uitgever de cijfers van het afgelopen kwartaal bekend, dus dan zullen we ongetwijfeld meer horen over deze deal.