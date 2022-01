Take-Two lijkt na overname Zynga niet klaar met overnames

GTA-uitgever Take-Two nam onlangs mobile gamesgigant Zynga over voor maar liefst 12,7 miljard dollar. Ondanks dat het bedrijf daar flink in de buidel voor moest graaien, lijkt het nog niet klaar met eventuele overnames.

Aan Video Games Chronicle laat Take-Two CEO Strauss Zelnick weten dat het bedrijf deze aanpak van overnamen gewoon blijft houden en ook blijven zoeken naar nieuwe aanwinsten.

“En onze benadering van acquisitie blijft hetzelfde, namelijk dat we op zoek zijn naar geweldige teams, geweldig intellectueel eigendom en toenemende transacties.”

Dat het bedrijf een flinke investering gedaan heeft, is voor de CEO ook geen reden om zorgen te maken. Ondanks de flinke smak geld, verwacht hij namelijk ook een hoop nieuwe inkomsten te genereren door de games (zoals Farmville) die door Zynga worden aangeboden. Het bedrijf zal dan ook gewoon actief op de markt blijven wat mogelijke aankopen betreft.

“We verwachten doorlopend een positieve cashflow te genereren zodra de transactie wordt gesloten en we verwachten dat de transactie zal toenemen, dus we zullen in een krachtige positie verkeren om door te gaan met verwerven.”

We zijn benieuwd wat de uitgever nog meer in petto heeft. Met de overname van Zynga lijkt men in ieder geval duidelijk te maken meer met mobile games te willen doen. Wellicht dat men hierna (ook) iets met cloud gaming gaat doen?! We zullen het in ieder geval voor jullie in de gaten houden!