Take-Two lijkt met nieuwe franchise te komen

Take-Two heeft een presentatie vrijgegeven waarin het fiscale jaar wordt besproken, welke van nu tot eind maart 2022 loopt. In deze presentatie zien wat opvallende zaken.

Het eerste kwartaal zit er inmiddels op en de resultaten lijken vast goed te zijn. Er is een hogere opbrengst dan vorig jaar dezelfde periode, voornamelijk te danken aan Grand Theft Auto Online. Interessanter is wat ze op de planning hebben voor de komende periode. Onder de Immersive Core-games, de games waar je de meeste tijd in steekt en die het meest gameplay bevatten, bijvoorbeeld Grand Theft Auto of Red Dead Redemption, wordt benoemd dat er nog één onaangekondigd is. Dit smaakt natuurlijk naar meer.

Ook zijn er drie nog onaangekondigde remasters of remakes in ontwikkeling voor fiscaal jaar 2022. We kunnen enkel gokken en gissen welke dat zijn. Take Two heeft meerdere bedrijven onder zich, zoals 2k Games, Rockstar en Private Division. Deze hebben games als Civilization, Mafia, NBA/WWE/PGA, The Outer Worlds en Grand Theft Auto op naam staan. Een remake van bijvoorbeeld GTA: Vice City zie ik persoonlijk wel zitten! Hopelijk horen we er snel meer over, op bijvoorbeeld de Gamescom eind deze maand. Wat denken jullie wat er gaat komen? Laat het ons weten!