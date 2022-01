Take-Two doet overnamebod van 12,7 miljard dollar voor Farmville-ontwikkelaar Zynga

Uitgever Take-Two heeft een overnamebod gedaan op Zynga, ontwikkelaar van Farmville. Het gaat om een bod van 12,7 miljard dollar, het grootste overnamebod ooit in de game-industrie.

Omgerekend gaat het hierbij om een bedrag van 11,2 miljard euro. Take-Two is natuurlijk bekend van games als Grand Theft Auto en Red Dead Redemption. Met de eventuele overname van Zynga willen ze dus nog een grote naam aan hun portfolio toevoegen. Dit betekent overigens niet dat de overname meteen rond is, daar moet nog een beslissing over worden gemaakt door bijvoorbeeld aandeelhouders. Echter zijn de leiding van Take-Two en Zynga het al eens over dit bod, dus de kans op overname lijkt erg groot.