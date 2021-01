Vanaf volgende maand kunnen pc-gamers de remake van System Shock pre-orderen via GOG, Steam en de Epic Game Store. Daarnaast zal dan ook de ‘final demo’ van de game verkrijgbaar zijn.

De demo bevat het medische level, de cyberspace level, volledige afbrokkeling van hoofd en ledematen, nieuw opgenomen spraaklijnen en tal van extra functies en extra’s. Nightdive Studios heeft laten weten dat ze de ervaring zullen blijven verbeteren en dat de demo ook naar de consoles zal komen op een ander tijdstip.

Het team heeft ook aangekondigd dat iedereen die de remake pre-ordert, System Shock 2: Enhanced Edition gratis zal ontvangen. Alle Kickstarter- en backerkit-ondersteuners op het $ 30-niveau of hoger zullen het ook gratis ontvangen.

Het is de bedoeling van het team om zowel System Shock-remake als System Shock 2: Enhanced Edition rond dezelfde tijd uit te brengen. Maar omdat System Shock 2: Enhanced Edition is geëvolueerd “naar meer dan we van plan waren”, zal het een complete source port voor de KEX-engine zijn.

Alle personage- en wapenmodellen worden opnieuw gemaakt en Nightdive Studios heeft toestemming gekregen van de community om mods op te nemen die standaard zijn geworden voor veel Shock 2-spelers.

Daarnaast is er ook nog een standalone VR versie van System Shock 2 in de maak en daarover belooft de ontwikkelaar met meer informatie over te zullen komen.