Systeemvereisten voor Godfall zijn bekend

Van plan om Godfall voor de PC te halen? Dan lees je hier wat je onder de motorkap nodig hebt om ‘m goed te draaien.

Ondanks dat het om een next-gen game gaat vallen de systeemeisen best mee. Tenminste, de reeks videokaarten en processoren die worden gevraagd zijn inmiddels een jaar of 3 oud. Menig gamer zal dit dus inmiddels wel in huis, of de computerkast, hebben.

Minimale systeemeisen

Windows 10

AMD Ryzen 5 1600 // Intel Core I5-6600

12GB RAM

AMD Radeon RX 580, 8GB // NVIDIA GeForce GTX 1060, 6GB

Aanbevolen systeemeisen

Windows 10

AMD Ryzen 5 3600 // Intel Core I7-8700

16GB RAM

AMD Radeon RX 5700 XT, 8GB // NVIDIA GeForce GTX 1080 TI, 11GB

In Godfall ga jij als een van de laatste krijgers van de Knight’s Order op pad om een grote catastrophe te voorkomen. Dit doe je door het gebruik van hele grote wapens en brute actie. Ga jij Godfall halen? Laat het ons vooral weten, we zijn natuurlijk benieuwd!