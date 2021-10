De ritmische VR-game Synth Riders krijgt morgen een update die de Spiral modus aan de game toevoegt. In een nieuwe trailer zien we de modus in actie.

De update is geheel gratis en zal naast de nieuwe modus ook een nieuwe song aan de game toevoegen. Je kunt vanaf morgen aan de slag met de Spiral Modus van Synth Riders op de PlayStation VR, Oculus Quest en SteamVR.