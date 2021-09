Switch-update maakt het mogelijk bluetooth audioapparaten te koppelen

Ruim vier jaar na de release van de Nintendo Switch komt er een bijzondere feature naar de handheld: het koppelen van Bluetooth audioapparaten.

De nieuwe functie zit in update 13.0.0. Er zitten wel een aantal haken en ogen aan het koppelen van een audioapparaat. Zo is het mogelijk om met twee controllers te koppelen als je een audioapparaat gebruikt, draadloze microfoons worden niet ondersteund en het is niet mogelijk om een koptelefoon te koppelen als je Switch met een andere Switch koppeld. Nintendo waarschuwt ook voor audiovertraging, afhankelijk van het apparaat dat je gebruikt.

Versie 13.0.0 maakt het ook mogelijk om je Switch en apps te updaten via een ethernetkabel. Dit is echter alleen van toepassing voor de nieuwe docks met de ethernetpoort. Het is met de oude docks dus niet mogelijk, ook niet als je een externe ethernetpoort aansluit.

Voor uitleg en informatie over het koppelen van bluetooth devices kun je op de helppagina van Nintendo terecht. Is het een functie die bij jullie nog welkom is, na al deze tijd? Of blijf je mooi je bedrade oortjes gebruiken? Laat het ons weten!