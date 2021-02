Switch Pro onder ondersteunt 4K en zal dit jaar uitkomen

Een Nintendo-insider is ervan overtuigd dat de Nintendo Switch Pro nog dit jaar zal verschijnen en 4K graphics zal ondersteunen.

Nate Drake (de insider in kwestie) heeft verklaard dat de mogelijke Nintendo Switch Pro 4K zal ondersteunen en bovendien dit jaar nog op de markt zal verschijnen. Hoewel Nintendo zelf het bestaan van de Switch Pro niet heeft bevestigd, zijn er de afgelopen maanden verschillende voorspellingen gedaan; daarin is keer-op-keer gesuggereerd dat de ge├╝pgrade Switch ergens in het komende jaar zal verschijnen.

Drake voegde daar overigens het volgende aan toe: “Won’t really talk more about the tech specs than I have. It has DLSS & it has 4k functionality. No reason to go deeper than that right now. That’s enough to illustrate the device is a meaningful upgrade. First party support with span the new hardware and current Switch for at least a couple of years.”

Geruchten over een mogelijke Nintendo Switch Pro staken in 2019 al de kop op. Geruchten die tot op heden overigens steevast zijn ontkend door Nintendo zelf. Zo ontkrachtte Doug Bowser (Nintendo America) Switch Pro-geruchten afgelopen december nog. Het grootste argument daarbij was dat de Switch Lite het nog te goed doet, om aan een nieuw apparaat te gaan werken.