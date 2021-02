De Switch was volgens Reggie een gevalletje alles of niet voor Nintendo

Voormalig Nintendo Amerika president Regie Fils-Aime geeft toe dat na de matige verkoop van de Wii U, het bedrijf een hit nodig had en gelukkig lukte dat met de Nintendo Switch.

Tijdens een Twitch-stream bij de New York Gaming Awards zei Reggie Fils-Aime na de ‘slechte prestatie” van de Wii U, dat een van zijn blijvende herinneringen aan zijn samenwerking met Nintendo de release van Switch was.

Fils-Aime noemde de Wii U het ‘slechtst verkopende platform’ en zei dat de Nintendo Switch een ‘make-or-break’ product voor het bedrijf werd.



‘Weet je, Nintendo heeft zoveel innovaties in de ruimte gedaan. Ik denk dat wat Nintendo deed met de Switch, na de slechte prestaties van de Wii U, voor mij en waar ik deel van uitmaakte, mijn blijvende herinnering is ”,

aldus Fils-Aime.

“Mensen vergeten dat toen de Wii U werd gelanceerd, de prestaties gedurende die levenscyclus zo slecht waren, ik bedoel dat het het slechtst verkopende platform was. Ik denk dat alleen de Virtual Boy misschien een beetje slechter was, maar de Wii U behoorlijk radicaal presteerde op de markt. En wanneer je bedrijf alleen in de videogames zit, moest die vervolgens succesvol zijn en de Switch blijft een dynamisch platform dat uitzonderlijk goed verkoopt.

En de mogelijkheid voor het bedrijf om het concept te bedenken, het tot leven te brengen, het op de markt te brengen, om niet alleen geweldige first-party content te hebben, maar ook een geweldige externe en onafhankelijke ontwikkelaarscontent – dat gaat iets te zijn waar ik altijd trots op zal zijn. Samen met zo veel van de andere dingen waar ik deel van uitmaakte, maar de Switch was echt een make-or-break-product voor het bedrijf en gelukkig was het een hit. “

Van de Wii U werden 13,56 miljoen exemplaren verkocht, wat laag is in vergelijking met andere Nintendo-consoles, laat staan ​​zijn voorganger de Wii. Daarvan gingen namelijk ruim 100 miljoen exemplaren over de toonbank. De Switch lijkt overigens hard op weg dit record te verbreken. In oktober maakte Nintendo namelijk bekend ruim 68 miljoen exemplaren aan de man te hebben gebracht en vooralsnog lijkt dit succes aan te houden.