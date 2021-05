De Nintendo Switch weet nog steeds veel nieuwkomers aan te trekken en bezorgt Nintendo zelfs een record winst.

Nintendo heeft namelijk de financiële cijfers van het afgelopen fiscaal jaar bekendgemaakt en daaruit blijkt dat het bedrijf het erg goed doet. De totale omzet van het bedrijf lag in totaal op $16,59 miljard. Dit is overigens niet een recordomzet, maar wel de hoogste sinds 2008-2009. Ondanks dat wist het bedrijf wel meer winst te maken dan dat jaar en dat heeft uiteraard te maken met de digitalisering. De totale bedrijfswinst was ruim 6 miljard dollar.

Uiteraard was de Nintendo Switch daarin de grootste aandeelhouder. Van de console zijn er namelijk 84,5 miljoen exemplaren over de toonbank gevlogen, waarvan 28,8 miljoen in het afgelopen fiscale jaar. Daarnaast zijn er 587,12 miljoen games verkocht, waarvan 230,9 miljoen dit afgelopen fiscale jaar.

Mario Kart 8 Deluxe blijft nog steeds de best verkopende game op de hybride console met 35,3 miljoen verkochte exemplaren. Deze game wordt nog steeds op de hielen gevolgd door Animal Crossing: New Horizons met 32,6 miljoen verkochte exemplaren. Pokemon Sword en Shield, Super Smash Bros. Ultimate, Zelda: Breath of the Wild en Super Mario Odyssey zijn overigens de games waar ruim 20 miljoen exemplaren werden verkocht.

Ook in 2020 waren er een hoop games voor de Nintendo Switch waarvan meer dan één miljoen exemplaren werden verkocht. Daarvan zijn 22 games van Nintendo en 14 games van third party uitgevers.