Switch bereikt mijlpaal van 80 miljoen verkochte exemplaren

Ook in het kwartaal dat er twee concurrenten aandienden, weet de Nintendo Switch erg goede verkoopcijfers neer te zetten.

Nintendo heeft namelijk de kwartaalcijfers van het afgelopen kwartaal (september-december) onthuld en dit was een van de meest succesvolle ooit. De omzet over de drie maanden steeg met maar liefst 37,3% tot 1,4 miljard yen.

Het is namelijk de op één na beste kwartaal uit de geschiedenis van het bedrijf en het succes was te danken aan de hardware en software sales van de Switch. Van de hybride console gingen in het kwartaal 11,57 miljoen exemplaren over de toonbank, wat een groei is van 7% ten opzichte van vorig jaar.

Het standaard model is overigens nog steeds de meest gewilde van de twee versies en in totaal was de hardware goed voor 56% van de omzet. Tot 1 januari gingen er 79,87 miljoen exemplaren van de console over de toonbank en we durven wel te wedden dat het mijlpaal van 80 miljoen inmiddels bereikt is. Daarvan waren 66,3 miljoen exemplaren de standaard versie en de overige 13,5 miljoen de Switch Lite.

Ook de software deed het erg goed en zag zelfs een verhoging van 17% ten opzichte van 2019 en in totaal gingen er 75,85 miljoen games over de (digitale) toonbank. Uiteraard waren Nintendo’s eigen games het meest gewild en Hyrule Warriors was de best verkopende game in het kwartaal. Van de Musuo-game werden 3,5 miljoen exemplaren verscheept.

Bij die verkopen horen ook de digitale, waar in het derde kwartaal een stijging van 57% werd behaald. Dit gedeelte bevat de verkoop van games en DLC, maar ook van Nintendo Switch Online abonnementen. Ondanks dat is ‘slechts’ 32,1% van de verkopen van Nintendo digitaal, wat een stuk minder is dan bij Sony en Microsoft.

Nintendo maakte ook nog bekend hoe de verkopen van hun best verkopende games er voor staan. Mario Kart 8 is nog steeds de best verkopende game voor de Switch met 33,4 miljoen verkochte exemplaren. Deze wordt op de voet gevolgd door het nog geen jaar oude Animal Crossing: New Horizons (31,1 miljoen). Tot slot heeft Pokémon Sword/ Shield samen een nieuw mijlpaal van 20 miljoen verkochte exemplaren bereikt. Dis is sinds Pokémon Gold/ Silver niet meer voorgekomen.

Nintendo heeft voor het huidige kwartaal nog drie games in petto. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Bravely Default 2 en New Pokémon Snap staan namelijk nog voor 31 maart op de planning.