Survival shooter Abandoned in sfeervolle teaser getoond

Nederlandse studio Blue Box Game Studios komt later dit jaar met de realistische survival shooter Abandoned. Game Director Hassan Kahraman brengt meer details naar buiten en laat middels een trailer de prachtige wereld zien.

Abandoned wordt door de studio een cinematische, survival shooter genoemd. Dit houdt in dat we een gedetailleerde wereld te zien krijgen waarin een realistische kijk op survival centraal staat. Je kruipt in de huid Jason Longfield, een kerel die om onbekende redenen wakker midden in het bos. Hij komt er echter snel achter dat hij gekidnapped was en in het bos is achtergelaten. Ontsnappen en overleven heeft voor hem de hoogste prioriteit.

Kahraman legt uit dat ze een immersieve ervaring willen overbrengen. Ze maken hiervoor onder andere goed gebruik van de DualSense controller van de Playstation 5, waarbij je veel van de interacties kunt voelen in de controller en de twee triggers. Ook gaat 3D-audio een belangrijke rol spelen, zodat je goed om je heen kunt horen vanaf welke kant je belaagt wordt en je een strijdplan kunt maken.

Ook wordt nog benadrukt dat ze zoveel mogelijk gebruik willen maken van de kracht van de console. Zo werkt het spel inmiddels op 60 frames per second, op Ultra HD resolutie en hebben ze laadtijden al tot een minimum gebracht. Bekijk hieronder de spannende trailer. Abandoned komt in Q4 van dit jaar exclusief naar de Playstation 5.